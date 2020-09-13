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    13.09.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Nikah buluşturdu

    AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Gözde Keskin ile Ser-Hat İnşaat’ın sahibi Serhat Özalp, Kaya İzmir Thermal&Convention’da düzenlenen nikah töreniyle yaşamlarını birleştirdi.

    Nikah buluşturdu

    AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Gözde Keskin ile Ser-Hat İnşaat’ın sahibi Serhat Özalp, Kaya İzmir Thermal&Convention’da düzenlenen nikah töreniyle yaşamlarını birleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da nikah şahidi olduğu tören, siyaset, hukuk ve iş dünyasını bir araya getirdi. 

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