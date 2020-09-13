Nikah buluşturdu

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Gözde Keskin ile Ser-Hat İnşaat’ın sahibi Serhat Özalp, Kaya İzmir Thermal&Convention’da düzenlenen nikah töreniyle yaşamlarını birleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da nikah şahidi olduğu tören, siyaset, hukuk ve iş dünyasını bir araya getirdi.