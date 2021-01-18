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    HaberlerEge Haberleri ‘Ödemişliyi mutlu etmek görevimiz’
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    18.01.2021 - 00:02 |

    ‘Ödemişliyi mutlu etmek görevimiz’

    Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, görevde geçirdiği 20 ay içinde yaptığı çalışmaları muhtarlarla değerlendirdi. Başkan Eriş, “Ödemiş halkı için en iyisini yapmak üzere, imkânlarımızı en doğru şekilde değerlendirdik. Hayatı kolaylaştıran, hemşehrilerimizi yaşadıkları yerlerde mutlu eden çalışmalarımızla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

    ‘Ödemişliyi mutlu etmek görevimiz’

    Ödemiş Belediyesi Kongre Merkezi’nde pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenen toplantıya, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de katıldı.
    Çalışan annelerin çocuk bakımına Üç Eylül Mahallesi Kantarcı Mevkii ve Umurbey Mahallesi Serpil Yanbastı Gündüz Çocuk Bakım Evleri’ni hizmete açarak destek verdiklerini belirten Eriş, kadınlara yeni iş olanakları sağlamak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’yla Evde Çocuk Bakımı Kursu düzenlediklerini aktardı. Eriş, Gölcük’teki Kadın Çiftçilerle İpekböcekçiliğinin Yeniden Canlandırılması projesiyle kadınların ev ekonomisine katkı sunduğunu belirtti.

    ‘Türkiye rekoru’

    99 mahallede hayatı kolaylaştıracak çalışmaları Büyükşehir’le sürdürdüklerini vurgulayan Eriş, 1,5 yıllık süreçte 216 bin metrekare kilit parke taş döşendiğini kaydetti, “860 kilometrelik yol bakım çalışması, bir Türkiye rekoru. Buradan Sivas’a kadar, Kayseri’ye kadar bir mesafe demek oluyor. Yeşil alan kapasitesi de 26 bin metrekare artırıldı” dedi.

    Eriş, Tanzim Satış Yeri projesinin ihalesinin yapıldığını, Ödemiş Müzesi’nin yanındaki çatı sistemini değerlendirerek yöresel lezzetlerle oluşturulacak Lezzet Çatısı projesi için de ihaleye çıkılacağını belirtti.

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