Öğrenciye ‘dijital detoks’

Çağlar, “Pandemide çocuklar bir hayli bilgisayar, tablet gibi teknolojik aletlerle ilgilendi. Bu da fazla radyasyon almalarına neden oldu. Bazılarının gözlerinde ciddi bozukluklar meydana geldi. Dolayısıyla yarıyıl tatiline giren öğrencilerin, kendilerini dinlendirmeleri amacıyla dijital detoks yapmalarını öneriyoruz. Öğrenci bir gününü planlamalı. Sabah erken kalkılmalı, güzel bir kahvaltı yapılmalı. Ardından birinci dönem derslerini tekrar eden sorular çözmeli. Saat 13.00 ve 15.00 arası ise mutlaka spor yapmalı. Dışarıda belli bir süre de olsa yürüyüş yapabilirler. Yemekten sonra aile bireylerinin katılımıyla iletişimlerini güçlendirecek zeka, kutu ve kart oyunları gibi aktiviteler yapılmalı” diye açıklama yaptı.