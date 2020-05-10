Ömrünü felçli oğluna adadı!

1980 yılında evlenen Aynur-İrfan Doğan çifti, çocukları olmayınca 1991’de bir yaşında olan İbrahim’i evlat edindi. Yeni ailesinin yanında mutlu bir çocukluk ve gençlik dönemi geçiren İbrahim, 5 yıl önce evlendi. Bir firmada yöneticilik yapan İbrahim Doğan’ın, evlendikten 7 ay sonra geçirdiği burun ameliyatı sırasında kalbi durdu. Hastanedeki müdahaleyle yeniden hayata döndürülen Doğan, bir süre oksijensiz kaldığı için felç oldu. Bu süreçte eşinden ayrılan İbrahim’in bakımını annesi üstlendi. Sadece anne diyebilen oğluyla göz temasıyla iletişim kurabilen anne Doğan, “İbrahim’i evlatlık olarak görmedim. Sanki kendim doğurmuşum gibi hissedip öyle büyüttüm. İsteseler İbrahim için canımı veririm. Toprağa girmeden oğlumu ayağa kaldırmak için mücadele ediyorum” diye konuştu.



