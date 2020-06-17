‘Öncelik hep İzmir’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi kapsamında İzmir’e geldi. Vali Erol Ayyıldız, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve TARKEM Başkanı Samim Sivri eşliğinde UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne kabul edilen ‘İzmir Tarihi Liman Kenti’nin merkezi konumundaki Kemeraltı ve Agora kazı alanını gezen Ersoy, Çeşme Projesi’nden elde edilecek gelirin bir kısmının antik kent ve Tarihi Çarşı için kullanılacağını belirtti. Kemeraltı’nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesi için TARKEM’i bakanlığın resmi temsilcisi olarak atadıklarını dile getiren Ersoy, “Büyükşehir de önemli destekler veriyor. El birliğiyle başarıya ulaşacağız” dedi.

Ardından İzmir Ticaret Odası’nda ilgili sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen “Çeşme Projesi” ile ilgili; Su Yönetimi, Ulaşım Çözümleri ve Turizm Konsept Grubu başlıklı toplantılra katılan Ersoy, şöyle konuştu:

“Geniş katılımlı bir komisyon oluşturduk. Daha hızlı ilerleyeceğiz. Çeşme Projesi’nden elde edilecek gelirin büyük bir kısmını projenin altyapısında, sonra da Ege Bölgesi’nin altyapısında kullanacağız. Önceliğimiz ise İzmir olacak. Bu bağlamda da Kemeraltı ve Agora’yı gözlemlemek istedik.”

Hangi kararlar alındı?

ÇEŞME Projesi’nin ihtiyaç duyacağı su kapasitesiyle ilgili çalışma ve öneriler paylaşıldı. Bakanlık ve ilgili kurum, kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmasına karar verildi. Çeşme’nin iç ve dış turizmde yüksek oranda pay alabilmesi için Yarımada’nın ulaşım sorunlarını çözecek bir simülasyon için de ayrı bir komisyon kurulacak. Hem yeni trendleri belirleyici hem de proje alanında konseptlerin yerleşimini sağlayacak, Çeşme’nin dokusuyla uyumlu önerilerde bulunacak bir çalışma grubu oluşturulacak.