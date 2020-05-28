Online yaratıcılık festivali başlıyor

Levent Erden, Serdar Kuzuloğlu, Refik Anadol, Uğur Özmen, Can Faga ve birçok önemli isim yaratıcılık, pazarlama, medya, tasarım ve teknoloji, girişim, dijital değişim gibi güncel konularda, gençlere yol gösterici değerlendirmelerde bulunacak. Ayrıca, İEÜ mezunları da ‘Sektöre Giriş Sohbetleri’ başlığı altında, yaşadıklarını öğrencilere aktaracak. Panellerin yanı sıra Türkiye genelindeki güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ile iletişim fakültesi öğrencilerinin katılabileceği reklam yarışması da gerçekleştirilecek. İEÜ GençYaratıcı Ajans Yöneticisi Gözde Çeviker, festivalin son dönemde en çok konuşulan etkinliklerden biri olacağını söyledi.