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    HaberlerEge Haberleri Online yaratıcılık festivali başlıyor
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    28.05.2020 - 00:02 |

    Online yaratıcılık festivali başlıyor

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), reklamcılık alanında gençlerin vizyonunu geliştirmek amacıyla ‘GençYaratıcı Festivali’ düzenleyecek. 29-30 Mayıs günleri arasında, online olarak gerçekleştirilecek festival, İEÜ İletişim Fakültesi’nin Youtube sayfasından canlı yayınlanacak.

    Online yaratıcılık festivali başlıyor

    Levent Erden, Serdar Kuzuloğlu, Refik Anadol, Uğur Özmen, Can Faga ve birçok önemli isim yaratıcılık, pazarlama, medya, tasarım ve teknoloji, girişim, dijital değişim gibi güncel konularda, gençlere yol gösterici değerlendirmelerde bulunacak. Ayrıca, İEÜ mezunları da ‘Sektöre Giriş Sohbetleri’ başlığı altında, yaşadıklarını öğrencilere aktaracak. Panellerin yanı sıra Türkiye genelindeki güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ile iletişim fakültesi öğrencilerinin katılabileceği reklam yarışması da gerçekleştirilecek. İEÜ GençYaratıcı Ajans Yöneticisi Gözde Çeviker, festivalin son dönemde en çok konuşulan etkinliklerden biri olacağını söyledi.

    Park halindeki araçlara çarpıp parka uçtuManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.
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