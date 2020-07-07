‘Orta Asya pazarının artıları çok fazla’

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) düzenlediği “Koronavirüs’ün hedef pazarlarımızdaki seyri” webinar serisinin dokuzuncu ayağında pandemi sonrası Kırgızistan ve Tacikistan’ın dış ticaretindeki gelişmeler masaya yatırıldı.

‘Üretim üssü olabilir’

Yeni dünya düzeninde tedarik zincirlerinin kısalacağını söyleyen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Türkiye’nin kendi hinterlandındaki ve ortak kültürel değerlere sahip olduğu ülkelerle ilişkilerini kuvvetlendirip bölgesel dış ticaretteki mevcut potansiyeli bir üst seviyeye çıkarması gerekiyor. Kırgızistan ve Tacikistan Orta Asya ülkeleri arasında en düşük vergi oranlarına sahip ve yatırımcı çekmek için uğraşan ülkelerin başında geliyor. Kırgızistan ve Tacikistan’da kurulacak üretim yapılabilecek Türk Sanayi Bölgeleri ve ülkemizle bölge arasında planlanan tren yolu projesi her anlamda maliyetleri düşürecektir. Tren yolunun Çin ile olan ticarete de katkısı olacağı kesin” dedi.