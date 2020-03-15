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    HaberlerEge Haberleri Otomobillerini teslim aldılar
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    15.03.2020 - 00:02 |

    Otomobillerini teslim aldılar

    Geçen ay Bornova 3. Noterlik ve Milli Piyango İzmir Konak Şube Müdürlüğü huzurunda yapılan çekilişle otomobil talihlilerini belirleyen Hanif Pehlivanoğlu Marketler Zinciri, şanslı müşterilerine araçlarını teslim etti.

    Otomobillerini teslim aldılar

    Torbalı’daki merkez depoda gerçekleştirilen törende, 7 Fiat Egea’nın sahipleri, araçların anahtarlarını firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hanif Pehlivanoğlu, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve kardeşi Mehmet Özpoyraz’ın elinden aldı. Her yıl geleneksel hale gelen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen hediye çekilişinde talihlilerle sohbet eden Hanif Pehlivanoğlu, araçlarını iyi günlerde ve kazasız, belasız kullanmaları temennisinde de bulundu.

    Otomobillerini teslim aldılar

     

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