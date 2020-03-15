15.03.2020 - 00:02 |
Otomobillerini teslim aldılar
Geçen ay Bornova 3. Noterlik ve Milli Piyango İzmir Konak Şube Müdürlüğü huzurunda yapılan çekilişle otomobil talihlilerini belirleyen Hanif Pehlivanoğlu Marketler Zinciri, şanslı müşterilerine araçlarını teslim etti.
Torbalı’daki merkez depoda gerçekleştirilen törende, 7 Fiat Egea’nın sahipleri, araçların anahtarlarını firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hanif Pehlivanoğlu, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve kardeşi Mehmet Özpoyraz’ın elinden aldı. Her yıl geleneksel hale gelen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen hediye çekilişinde talihlilerle sohbet eden Hanif Pehlivanoğlu, araçlarını iyi günlerde ve kazasız, belasız kullanmaları temennisinde de bulundu.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.