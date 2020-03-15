Otomobillerini teslim aldılar

Torbalı’daki merkez depoda gerçekleştirilen törende, 7 Fiat Egea’nın sahipleri, araçların anahtarlarını firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hanif Pehlivanoğlu, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve kardeşi Mehmet Özpoyraz’ın elinden aldı. Her yıl geleneksel hale gelen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen hediye çekilişinde talihlilerle sohbet eden Hanif Pehlivanoğlu, araçlarını iyi günlerde ve kazasız, belasız kullanmaları temennisinde de bulundu.