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    06.09.2020 - 00:03 |

    Pazaryerinde tedbire ara yok

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, Akhisar’da haftada bir kez kurulan cuma pazarında geniş kapsamlı Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.

    Pazaryerinde tedbire ara yok

    Esnaf ve vatandaşın tedbirlere uyduğunu gözlemlediklerini belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Zabıta ekiplerimiz zaten pazaryeri girişinde halkımıza ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriyor, dezenfekte uygulaması yapıyor. Tek dileğimiz bir an önce normal hayatlarımıza geri dönebilmek. Tedbirlere uyma noktasında hassasiyet bekliyoruz” dedi.

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