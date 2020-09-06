Pazaryerinde tedbire ara yok

Esnaf ve vatandaşın tedbirlere uyduğunu gözlemlediklerini belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Zabıta ekiplerimiz zaten pazaryeri girişinde halkımıza ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriyor, dezenfekte uygulaması yapıyor. Tek dileğimiz bir an önce normal hayatlarımıza geri dönebilmek. Tedbirlere uyma noktasında hassasiyet bekliyoruz” dedi.