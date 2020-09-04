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    HaberlerEge Haberleri Petkim’den tatsız açılış
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    04.09.2020 - 00:00 |

    Petkim’den tatsız açılış

    ING Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekibi Petkimspor, Ankara Turnuvası’nda sezon öncesi çıktığı ilk hazırlık maçında Türk Telekom’a 68-66 mağlup oldu.

    Petkim’den tatsız açılış

    Maça Vasiliauskas, Hummer, Wimbush, Dorukhan, Ege ilk 5’iyle başlayan Petkim’de Dorukhan 12, Ray 10, Hummer 7 sayıyla skora katkı yaptı. Petkimspor turnuvayı Ormanspor ve Gaziantep Basketbol mücadeleleriyle tamamlayacak. Turnuva dönüşü 10 Eylül’de Bursa’da Frutti Extra Bursaspor, 12 Eylül’de İstanbul’da Darüşşafaka Tekfen ile özel maç oynayacak Aliağa ekibi, 17-19 Eylül’de Pınar Cup’ta Pınar Karşıyaka ve Büyükçekmece Basketbol ile mücadele edecek.

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