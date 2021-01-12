Pınar KSK, Bologna deplasmanında

Müsabaka 22.30’da Bologna’daki Arena Unipol’de oynanacak. Dördüncü maçların ardından 6 puan ve averajla ikinci sırada yer alan yeşil kırmızılı ekip, son 2 müsabakada konumunu koruduğu takdirde adını bir üst tura yazdıracak. İzmir temsilcisi, geride kalan 227 karşılaşmada 122 galibiyet, 103 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

M’Baye Institut français’te

Öte yandan Institut français Türkiye “Le Direct de l’Institut français” adındaki sanal programıyla takipçilerini sanat, spor ve kültürle buluşturacak. Programın bu haftaki konuğu Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı’nın yıldız forveti ve Fransa Milli Takım oyuncusu Amath M’Baye olacak. Instagram üzerinden (@institutfrancaisdeturquie) ayda bir gerçekleştirilecek olan “Le Direct de l’Institut français” programının 14 Ocak’taki konuğu Basketbol Süper Ligi’ne damga vuran Amath M’Baye olacak. Aralık ayında bir maçta en yüksek sayısına ulaşarak kariyer rekorunu kıran Amath M’Baye, canlı yayında merak edilen soruları yanıtlayacak.