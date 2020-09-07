07.09.2020 - 00:00 |
Pınar KSK, provaya devam
ING Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçlarına İstanbul’da çıkan Pınar Karşıyaka, İzmir’e 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle döndü.
İlk sınavında Beşiktaş’ı Akatlar Spor Salonu’nda 79-67 mağlup eden Pınar Karşıyaka, ikinci maçta Darüşşafaka’ya 72-70 mağlup oldu. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu hafta 9-13 Eylül tarihleri arasında Gloria Cup’a katılacak yeşil kırmızılılar, bu kupada 9 Eylül’de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşıyaka, 11 Eylül’de Türk Telekom-Kızılyıldız maçının galibi ile oynarken organizasyonun final karşılaşması ise 13 Eylül’de yapılacak.