Pınar KSK, provaya devam

İlk sınavında Beşiktaş’ı Akatlar Spor Salonu’nda 79-67 mağlup eden Pınar Karşıyaka, ikinci maçta Darüşşafaka’ya 72-70 mağlup oldu. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu hafta 9-13 Eylül tarihleri arasında Gloria Cup’a katılacak yeşil kırmızılılar, bu kupada 9 Eylül’de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşıyaka, 11 Eylül’de Türk Telekom-Kızılyıldız maçının galibi ile oynarken organizasyonun final karşılaşması ise 13 Eylül’de yapılacak.