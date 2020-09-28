Prenses’likten çıktı!

Marmaris Kızkumu’nda denizde yürüyor hissi veren ünlü heykel şimdi de küllük olarak kullanılıyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kızkumu’ndaki sol eli vandallar tarafından kırılan, sağ kolunda ise çatlak bulunan, daha önce denize girenlerin askılık olarak kullandığı ‘Prenses’ heykeli, şimdi de tatilciler tarafından ‘küllük’ olarak kullanılmaya başlandı. Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, “Pandemi olayının yaşanması ve bazı nedenlerden dolayı heykeli yeniletemedik. En kısa sürede bu kötü halinden kurtaracağız. Yakışan bir Prenses heykeli burada olacaktır. Turizm sezonunda günde ortalama bin 500 kişinin ziyaret ettiği dünyaca ünlü yerimizin bu halde olması üzüntü verici” dedi. Kızkumu efsanesindeki Bybassos Kralı’nın güzel kızının tasvir edildiği heykel 1.5 metre boyunda.