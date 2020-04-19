19.04.2020 - 00:05 |
Radyo Trafik İzmir yayına devam ediyor
Yayın hayatına başladığı andan itibaren trafik bilincinin artması için çaba sarf eden Radyo Trafik İzmir, koronavirüsün Türkiye’de görüldüğü andan itibaren en doğru bilgileri, ulaşımla ilgili alınan tedbirleri de İzmirlilere ulaştırıyor.
Geçtiğimiz hafta sonu ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağında Radyo Trafik yayıncıları ve muhabirleri, tarihe tanıklık ettikleri anları cadde ve sokaklardan canlı yayınlarla dinleyenlerine aktardı. Bu hafta sonu da Radyo Trafik ekipleri yollarda olacak ve son durumu canlı yayınlarla hem frekanslarından hem de sosyal medya hesaplarından görüntülü olarak anbean yayınlarına taşıyacak. Canlı yayın Youtube’da Radyo Trafik TV kanalı üzerinden takip edilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.