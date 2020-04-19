Radyo Trafik İzmir yayına devam ediyor

Geçtiğimiz hafta sonu ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağında Radyo Trafik yayıncıları ve muhabirleri, tarihe tanıklık ettikleri anları cadde ve sokaklardan canlı yayınlarla dinleyenlerine aktardı. Bu hafta sonu da Radyo Trafik ekipleri yollarda olacak ve son durumu canlı yayınlarla hem frekanslarından hem de sosyal medya hesaplarından görüntülü olarak anbean yayınlarına taşıyacak. Canlı yayın Youtube’da Radyo Trafik TV kanalı üzerinden takip edilebilecek.