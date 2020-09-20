Ralli heyecanı sürüyor

Organizasyonun ikinci gününde pilotlar, sabah Asparan’daki servis alanından çıkıp ilk olarak denizle doğanın bir arada olduğu 31,79 kilometrelik Yeşilbelde etabında yarıştı. Datça etabını tamamlayan dünyaca ünlü pilotlar daha sonra 13,15 kilometrelik Kızlan etabına devam etti. Kızlan etabı özellikle ilk kilometrelerinde yer alan ve birbirini takip eden atlama noktalarıyla izleyenlere görsel bir şölen sundu.