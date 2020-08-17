Renkli DYOloglar

Farklı disiplinlerden isimlerin bir araya geldiği serinin son konukları, kitap yapımcısı, akademisyen ve lezzet avcısı Alparslan Baloğlu ile mimar Yılmaz Değer oldu. Alparslan Baloğlu, tatlardan, tatların renklerinden, renklerin tatlarından, yeme içme kültüründen, tarihinden, felsefesinden ve sanatından bilgiler paylaştı. Değer de, lezzetlerin de renkleri olduğunu söyledi, “Yeşil bana hep ferah bir tat hatırlatıyor. Nanenin tazeykenki yeşili ve kuruykenki yeşili nedense taze bir tat, serinletici bir aromayı çağrıştırıyor, kırmızı da meraklısı olduğum acı tadı” dedi. Söyleşinin kayıtları, DYO Boya YouTube kanalından izlenebilir.