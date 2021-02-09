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    09.02.2021 - 13:02 |

    Risalet Ne Demek? Din Kültüründe Kısaca Risalet Terimi Ne Anlama Gelir?

    Resul kelimesi ile aynı kökten gelen risalet, Arapça kökenlidir. Özellikle İslam Tarihi, Din Kültürü gibi alanlarda sıklıkla karşılaşılan kelimenin sözlük anlamı ve İslam dini ile ilgisi merak ediliyor. Kelime hakkında yapılan araştırmaların çokluğu karşısında gerekli bilgi ve açıklamaları toparlayarak detayları derledik.

    Risalet Ne Demek? Din Kültüründe Kısaca Risalet Terimi Ne Anlama Gelir?

    Risalet kelimesi dini terminolojiye girmiş bir kelimedir. Dini anlamda kelimenin karşılığı "peygamberlik"tir. Sözlük anlamı ise elçilik etmek, tebliğ götürmek gibi açıklanabilir.

    Risalet Ne Demek?

    Risalet Arapça kökenli bir kelimedir. Tebliğ etmek, haber götürmek, elçilik etmek, birinin bir amaçla bir yere gönderilmesi gibi anlamlara gelir.

    Risalet kelimesi sözlük anlamında elçilik etmek anlamına gelse de dini literatürde peygamberlik anlamında kullanılır. Risalet-i Ahmediye denildiğinde de Hz. Muhammet'in peygamberliği anlaşılır.

    Din Kültüründe Kısaca Risalet Terimi Ne Anlama Gelir?

    Risalet kelimesi resul kelimesi ile aynı kökten gelir. Bilindiği üzere resul, kendisine kitap gönderilmiş peygamberler için kullanılan bir sıfattır. Resuller Allah'ın birer elçisi olarak insanlara tebliğ görevinde bulunur. Allah'ın elçileri olarak bir risalet görevi yerine getirir ve kendilerine indirilen kitapları hiç bir şey ekleyip çıkarmadan olduğu gibi insanlara duyururlar.

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