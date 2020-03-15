15.03.2020 - 00:02 |
Rotaları İspanya
Red Dragon Çin Restoranı sahibi Tolga Işık, hiçbir Çin kaynaklı ürün kullanmamalarına rağmen koronavirüs nedeniyle kendilerinin de etkilendiğini belirtti, özellikle İspanyol turistleri ağırlamak için rezervasyon almaya başladıklarını söyledi.
Milli çıkarlarımızı gözeterek yerli çiftliklerle çalıştıklarını vurgulayan Işık, “Turizmde yaşanan bu durgun dönem, gözümüzü İspanya’ya çevirmemize neden oldu. Birçok turizm şirketiyle anlaştık, birçoğuyla da görüşmelerimiz sürüyor. Özellikle İspanyol turistleri ağırlamak istiyoruz, rezervasyonlar almaya başladık. Bize güvenen hemşehrilerimizin desteğiyle, turizmde zor olabilecek bir sezonu başarıyla atlatacağımıza inancımız tam” dedi.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.