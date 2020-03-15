BİST95.6052,10EURO7,05-0,37USD6,330,22ALTIN311,14-2,88
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Rotaları İspanya
    ABONE OL
    15.03.2020 - 00:02 |

    Rotaları İspanya

    Red Dragon Çin Restoranı sahibi Tolga Işık, hiçbir Çin kaynaklı ürün kullanmamalarına rağmen koronavirüs nedeniyle kendilerinin de etkilendiğini belirtti, özellikle İspanyol turistleri ağırlamak için rezervasyon almaya başladıklarını söyledi.

    Rotaları İspanya

    Milli çıkarlarımızı gözeterek yerli çiftliklerle çalıştıklarını vurgulayan Işık, “Turizmde yaşanan bu durgun dönem, gözümüzü İspanya’ya çevirmemize neden oldu. Birçok turizm şirketiyle anlaştık, birçoğuyla da görüşmelerimiz sürüyor. Özellikle İspanyol turistleri ağırlamak istiyoruz, rezervasyonlar almaya başladık. Bize güvenen hemşehrilerimizin desteğiyle, turizmde zor olabilecek bir sezonu başarıyla atlatacağımıza inancımız tam” dedi.

    Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor'da eleme adayı kim oldu? (15 Mart) Survivor 2020'de bu akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

    Survivor'da eleme adayı kim oldu? (15 Mart) Survivor 2020'de bu akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

    İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

    İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

    TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

    TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

    Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

    Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

    Sıradaki Haber