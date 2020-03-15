Rotaları İspanya

Milli çıkarlarımızı gözeterek yerli çiftliklerle çalıştıklarını vurgulayan Işık, “Turizmde yaşanan bu durgun dönem, gözümüzü İspanya’ya çevirmemize neden oldu. Birçok turizm şirketiyle anlaştık, birçoğuyla da görüşmelerimiz sürüyor. Özellikle İspanyol turistleri ağırlamak istiyoruz, rezervasyonlar almaya başladık. Bize güvenen hemşehrilerimizin desteğiyle, turizmde zor olabilecek bir sezonu başarıyla atlatacağımıza inancımız tam” dedi.