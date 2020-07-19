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    19.07.2020 - 00:02 |

    Rota’nın gururu Yağmur

    Rota Koleji öğrencisi Yağmur Avcı, Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) 90 sorunun tamamına doğru yanıt verdi, 500 tam puanla yüzde 0.01’lik dilime girdi, Türkiye birincisi oldu.

    Rota’nın gururu Yağmur

    Rota Koleji, pandemi sürecinde de 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinin sınav hazırlıklarını yakından takip etti. Rota Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Kurucu Temsilcisi Kadir Açıkbaşlar, “Güçlü kadromuzla birlikte, her geçen gün eğitim kalitemizi artırarak, gençlerimizi, çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamak istedik. Özellikle pandemi süresince uzaktan eğitimle okul idarecileri ve öğretmenler özverili ve disiplinli bir şekilde çalıştı.

    Sağlıklı, mutlu, başarılı günlerde hep beraber olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Desteklerinden dolayı tüm idarecilere, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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