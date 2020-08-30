Sağlık ve teknoloji üssü olacak

Gözde Grubu, Eylül ayında Alsancak’ta önemli bir yatırımı hizmete açmaya hazırlanıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, Özel Sağlık Hastanesi’yle yalnızca İzmir ve Ege’den değil, Türkiye’nin farklı yerlerinden ve yurtdışından da hasta kabul edeceklerini belirtti.

İzmir’de nitelikli sağlık tesisi sayısının diğer büyük kentlere oranla daha az olduğunu kaydeden Kalı, “Tüm İzmirlilerin bir anısı olan, yaşamının bir yerine dokunan bu markayı da Gözde Grubu olarak tekrar kente kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye ve İzmir’in geleceğine olan güvenimiz tam. Özel Sağlık Hastanesi grubumuzun 8. hastanesi. Sağlık sektöründeki istihdamımız 2 bin 500’e, yatak kapasitemiz de 750’ye yükseldi. İzmir’e gönül veren bir işadamı olarak, yeni yatırımlara devam edeceğim” dedi.

‘Önemli bir yatırım’

Toplam 100 milyon dolarlık bir yatırımla yaşama geçirdikleri proje hakkında bilgi veren Kalı, “Hayalimiz, İzmir’in kalbinde bir teknoloji ve sağlık üssü kurmaktı. Çok şükür, bunu da tüm ekibimle birlikte gerçekleştirdik. Burada teknolojik donanım ve hekim deneyimi açısından A plus bir hizmet vermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi, İzmirden hâlâ İstanbul’a ve yurtdışına tedavi olmak amacıyla giden hastalar var. İzmir’de gerekli donanımı bulamadığı için farklı şehirlere gitmek durumunda kalan kıymetli doktorlarımız var. Biz bu gidişe bir son vermek istedik” diye konuştu.

Özel Sağlık Hastanesi’ni yenilenen yüzüyle İzmir’e kazandırdıklarını dile getiren Op. Dr. Kalı, şunları söyledi: “170 yatak kapasiteli hastanemizde 8 ameliyathane bulunuyor. İzmir, Ege ve uluslararası ülkelerdeki hastaları hastanemizde tedavi edeceğiz. Bu anlamda sağlık turizmi konuda da kente önemli bir katkı yapmış olacağız. İzmir sağlık turizmi için önemli bir potansiyel barındırıyor. Sağlık turizmi konusunda da kente örnek olmak istiyoruz. Odalarımıza da ayrı bir önem verdik. Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tüm konforunu düşündük. VIP odalarımızın yanısıra 6 odalı double king suitimiz de bulunuyor. Özel vale ve otopark hizmetimiz de olacak.”

Robotik cerrahi

Prostat hastalıkları ve kanserinin robotik cerrahi yöntemiyle tedavisi konusunda Avrupa’da sayılı adreslerden biri olmak istediklerini dile getiren Kenan Kalı, bu alanda uluslararası başarıları olan Prof. Dr. Burak Turna öncülüğünde deneyimli bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Robotik cerrahinin incelikli ve ameliyat başarısını da olumlu etkileyen bir tedavi yöntemi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Burak Turna da, bu konudaki deneyimlerini Özel Sağlık Hastanesi’nde toplum sağlığı için kullanmak istediğini belirtti. Prof. Dr. Turna, “Sadece teknolojik donanım yeterli değil. Teknolojiyi kullanan hekimin bu konudaki deneyimi de çok önemlidir. Bu nedenle hastanemizde robotik cerrahi konusunda deneyimi 1000 vakanın üstünde olan bir ekip kurduk. Literatüre göre deneyim her zaman başarılı sonuç alma konusunda belirleyici bir etken. Prostat tedavisinde dünyada ilk 20 merkez arasına gireceğiz” dedi.

‘Hekim hatası en aza iniyor’

Prof. Dr. Burak Turna, robotik cerrahinin hem hastalara hem de hekimlere birçok avantaj sağladığını söyledi. Robotik cerrahinin (robot yardımlı cerrahi), küçük kesilerden girilerek bazı ameliyatların yapılması olduğunu belirten Turna, şunları vurguladı: “Hem hasta hem de cerrah için avantajları olan robotik cerrahide, el bileğini model almış kollar yardımıyla, yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntülerin eşliğinde cerrahi müdahale yapılıyor. Genellikle küçük kesilerle, robot kollarla vücuda müdahale ediliyor. Geleneksel yöntemlere göre daha fazla hassasiyet, esneklik ve kontrol sağlayan bu teknoloji, hekim hatasını en aza indiriyor.”