85,80BİST1.1921.01EURO9.95-1.67USD8.37-1.70ALTIN535.781.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sağlık ve teknoloji üssü olacak
    ABONE OL
    09.11.2020 - 00:02 |

    Sağlık ve teknoloji üssü olacak

    Sağlık ve inşaat sektöründeki yatırımlarıyla tanınan Gözde Grubu’nun bünyesinde hizmet veren Özel Sağlık Hastanesi, son teknoloji tanı, tedavi birimleri ve deneyimli hekim kadrosuyla kapılarını açtı.

    Sağlık ve teknoloji üssü olacak

    İzmir’in sağlık konusunda 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, bir sağlık kenti olduğunu söyledi, Özel Sağlık Hastanesi’ni yeniden hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

    İleri teknoloji

    Kalı, “Bu toprakların 2 bin 500 yıllık mirasını aldığımıza inanıyoruz. Bu bölgeyi yeniden dünyanın dört bir yanından insanların geldiği bir sağlık merkezi yapmak istiyoruz. Hastanemiz için en ileri teknoloji ve akademik çalışma ortamını hedefledik. 1960’lı yıllarda yolculuğa başlayan bu sağlık tesisinin yenilenmesi ve teknolojik yatırımın bu noktaya gelmesinde ekibimin çok emeği oldu. İzmir’i ve Ege Bölgesi’ni sağlık konusunda bir merkez haline getirmek istiyoruz” dedi.

    8 ameliyathane

    Toplamda 100 milyon dolarlık bir yatırımla yaşama geçirdikleri proje hakkında bilgi veren Kalı, “170 yatak kapasiteli hastanemizde 8 ameliyathane bulunuyor. İzmir, Ege ve uluslararası ülkelerdeki hastaları hastanemizde tedavi edeceğiz. Bu anlamda sağlık turizmi konusunda da kente önemli bir katkı yapmış olacağız. Odalarımıza da ayrı bir önem verdik. Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tüm konforunu düşündük” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erzurum'da flaş koronavirüs kararı! Anonslar yapılacak

    Erzurum'da flaş koronavirüs kararı! Anonslar yapılacak

    İndirim fırsatı! Son 11 gün...

    İndirim fırsatı! Son 11 gün...

    İşte ABD'nin yeni First Lady'si

    İşte ABD'nin yeni First Lady'si

    Başvurular bitti! Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Yurt başvuruları başladı mı?

    Başvurular bitti! Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Yurt başvuruları başladı mı?

    Sıradaki Haber