Sağlık ve teknoloji üssü olacak

İzmir’in sağlık konusunda 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, bir sağlık kenti olduğunu söyledi, Özel Sağlık Hastanesi’ni yeniden hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

İleri teknoloji

Kalı, “Bu toprakların 2 bin 500 yıllık mirasını aldığımıza inanıyoruz. Bu bölgeyi yeniden dünyanın dört bir yanından insanların geldiği bir sağlık merkezi yapmak istiyoruz. Hastanemiz için en ileri teknoloji ve akademik çalışma ortamını hedefledik. 1960’lı yıllarda yolculuğa başlayan bu sağlık tesisinin yenilenmesi ve teknolojik yatırımın bu noktaya gelmesinde ekibimin çok emeği oldu. İzmir’i ve Ege Bölgesi’ni sağlık konusunda bir merkez haline getirmek istiyoruz” dedi.

8 ameliyathane

Toplamda 100 milyon dolarlık bir yatırımla yaşama geçirdikleri proje hakkında bilgi veren Kalı, “170 yatak kapasiteli hastanemizde 8 ameliyathane bulunuyor. İzmir, Ege ve uluslararası ülkelerdeki hastaları hastanemizde tedavi edeceğiz. Bu anlamda sağlık turizmi konusunda da kente önemli bir katkı yapmış olacağız. Odalarımıza da ayrı bir önem verdik. Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tüm konforunu düşündük” diye konuştu.