Salgınla savaşın simgesi Doktor X

Eserini, salgın hastalıktan korunmanın en etkin yollarından olan ‘Evde kal, sağlıklı kal’ çağrısına uyarak 11 günde tamamladığını belirten Korkmaz, “Doktor X, sağlık çalışanlarının dünyada virüse karşı verdiği amansız mücadeleyi temsil ediyor” dedi.



Korkmaz, “Eve kapanalı yaklaşık 15 gün oldu. Bu bir sorumluluk duygusudur, bir yurttaşlık görevidir. Evde otururken ne yapabilirim diye düşündüm. Mikroskop başında hiç bu kadar zaman geçirmemiştim” diye konuştu.