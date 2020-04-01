01.04.2020 - 00:01 |
Salgınla savaşın simgesi Doktor X
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, dünyaca ünlü mikro minyatür sanatçısı Necati Korkmaz, koronavirüs salgınına karşı görev yapan sağlık çalışanlarının fedakârlığına dikkat çekmek için ‘Doktor X’ adını verdiği 2 milimetre boyutunda bir heykel yaptı.
Eserini, salgın hastalıktan korunmanın en etkin yollarından olan ‘Evde kal, sağlıklı kal’ çağrısına uyarak 11 günde tamamladığını belirten Korkmaz, “Doktor X, sağlık çalışanlarının dünyada virüse karşı verdiği amansız mücadeleyi temsil ediyor” dedi.
Korkmaz, “Eve kapanalı yaklaşık 15 gün oldu. Bu bir sorumluluk duygusudur, bir yurttaşlık görevidir. Evde otururken ne yapabilirim diye düşündüm. Mikroskop başında hiç bu kadar zaman geçirmemiştim” diye konuştu.
Polis, halkı 'corona virüs'e karşı oyun havasıyla uyardıZongudak'ta, corona virüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.