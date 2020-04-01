BİST89.6441,80EURO7,310,17USD6,620,06ALTIN335,73-2,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Salgınla savaşın simgesi Doktor X
    ABONE OL
    01.04.2020 - 00:01 |

    Salgınla savaşın simgesi Doktor X

    Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, dünyaca ünlü mikro minyatür sanatçısı Necati Korkmaz, koronavirüs salgınına karşı görev yapan sağlık çalışanlarının fedakârlığına dikkat çekmek için ‘Doktor X’ adını verdiği 2 milimetre boyutunda bir heykel yaptı.

    Salgınla savaşın simgesi Doktor X

    Eserini, salgın hastalıktan korunmanın en etkin yollarından olan ‘Evde kal, sağlıklı kal’ çağrısına uyarak 11 günde tamamladığını belirten Korkmaz, “Doktor X, sağlık çalışanlarının dünyada virüse karşı verdiği amansız mücadeleyi temsil ediyor” dedi.

    Korkmaz, “Eve kapanalı yaklaşık 15 gün oldu. Bu bir sorumluluk duygusudur, bir yurttaşlık görevidir. Evde otururken ne yapabilirim diye düşündüm. Mikroskop başında hiç bu kadar zaman geçirmemiştim” diye konuştu. 

    Polis, halkı 'corona virüs'e karşı oyun havasıyla uyardıZongudak'ta, corona virüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.
    daha fazla video için
    Ordu'da vatandaşlara ‘Orduca’ uyarı: "Evde durun daa"Ordu’da vatandaşların evde kalmaları için Orduca uyarılar yapılıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? - 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

    Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? - 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

    Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

    Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

    Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye'de toplam vaka sayısı 13 bin 531, can kaybı 214'e yükseldi

    Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye'de toplam vaka sayısı 13 bin 531, can kaybı 214'e yükseldi

    Sıradaki Haber