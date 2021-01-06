Sanayide dönüşüm başlamalı

Sevindiren sonuçta, devreye alınan birçok destek ve dijitalleşme hamlelerinin etkili olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Önümüzdeki süreçte yüksek hızlı büyüme değil, yüksek kaliteli sürdürülebilir bir ekonomik büyüme standardını yakalamalıyız. Bunu başarmamız için acilen çözüm bulmamız gereken konu ise iklim krizi” dedi. “Dünya ticareti artık insan hakları, iklim krizi ve dijitalleşme üzerine şekilleniyor” diyen Eskinazi, şöyle konuştu:



Dijitalleşmenin katkıları



“Pandemi zaten ihtiyacımız olan daha adil, daha güvenli, daha şeffaf yeni bir ekonomik modelin ortaya çıkışına zemin hazırladı. 2020 yeni dünya düzeninin tohumuydu. O tohumun sonuçları 2021 ve sonraki yıllarda karşımıza çıkacak. Sanayi stratejimizde, orta ve uzun vadeli kalkınma planlarımızda iklim değişikliği, yeşil dönüşüm yatırımları, yenilenebilir enerji politikaları, temiz enerji teknolojileri, blockchain teknolojisi, dijitalleşme yer almalı. Firmaların dijitalleşme oranı ne kadar fazlaysa cirosu bir o kadar artıyor. Çünkü ürünlerin raflara gelene kadarki geçen tüm sürecini tüketici de gördüğü için bu şeffaflık, güvenilirliği de beraberinde getiriyor. Böylece atıklar minimize ediliyor, gıda israfı önleniyor, zaman ve kaynak tasarrufuyla imalat maliyetlerine etki ederek döngüsel ekonomiye direk katkı sağlıyor.”