Şanslılar belirlendi

Hanif Pehlivanoğlu Marketçilik’in, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği hediye çekilişinde 7 Fiat Egea Easy dağıttı. Çekiliş, Whydham Grand Özdilek Otel’de yapıldı. 1 Kasım 2019 ile 31 Ocak 2020 günleri arasında gerçekleştirilen kampanyaya 190 bin kişi katıldı.

Bornova 3. Noter Başkatibi Çağlar Güreş ve Milli Piyango İzmir Konak Şube Müdürü M. Cenger Alpay’ın gözetiminde, halka açık olarak yapılan, internetten canlı olarak yayınlanan çekilişte, talihliler telefonla arandı.

Sevinçten ağladılar

Hanif Pehlivanoğlu Marketcilik Yönetim Kurulu Başkanı Hanif Pehlivanoğlu da, kazanan talihlilerle tek tek telefonla görüştü; tebrik etti. Hediyeyi almaya hak kazanan bazı müşteriler bunun bir telefon şakası olduğunu zannetti, Pehlivanoğlu’nun ikna edici konuşmasıyla durumun gerçek olduğunu anladı.

Talihlilerden bazıları konuşmalarıyla salonda bulunanları güldürdü, bir kişinin de sevinçten ağladığı duyuldu.

Çekilişi, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, işadamı Mehmet Özpoyraz ve Osman Özkebapcı da izledi.

‘Satışlar yüzde 30 arttı’

Çekilişi izleyenler arasında, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, işadamı Mehmet Özpoyraz, Osman Özkebapcı vardı. Törende konuşan Hanif Pehlivanoğlu, “Bu kampanya diğerlerinden farklıydı. Tahmin edemeyeceğimiz kadar katılım oldu. Bu da güvenin bir simgesiydi. Bütün müşterilerimize çok teşekkür ederim. Bu organizasyon satışlarımızı yüzde 30 oranında artırdı.

Mutluyuz, huzurluyuz. Devamı gelecek” diye konuştu. Üç kurşun gri Fiat Egea Easy 2019 model 1.4 benzinli

3 kırmızı Fiat Egea Easy 2019 model 1.4 benzinli, bir de beyaz Fiat Egea Easy 2019 model 1.4 benzinli kazananların tam listesi bugün www.hanifpehlivanoglu.com.tr adresinden yayınlanacak.