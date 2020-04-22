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    HaberlerEge Haberleri Selvitopu pazaryerini denetledi
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    22.04.2020 - 07:00 |

    Selvitopu pazaryerini denetledi

    Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, koronavirüsle mücadele kapsamında pazaryerlerinde alınan önlemleri yerinde denetledi.

    Selvitopu pazaryerini denetledi

    Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, koronavirüsle mücadele kapsamında pazaryerlerinde alınan önlemleri yerinde denetledi. Yurtoğlu pazaryerini ziyaret edip esnaf ve vatandaşla sohbet eden Selvitopu, “Tüm gücümüzle, bu salgına karşı mücadele veriyoruz. Toplu yaşam ve kullanım alanlarını dezenfe etmekten tutun da maske üretimine; vatandaşlarımıza yardım kolileri ulaştırmadan sokak hayvanlarına mama desteğine kadar çok boyutlu bir çalışma yürütüyoruz. Umarım bu salgın bir an önce biter ve sizlerle sağlıklı günlerde buluşuruz” dedi. Maske, eldiven dağıtımlarıyla kontrol uygulamaları ilçede bulunan 12 pazaryerinde aralıksız devam ediyor.

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