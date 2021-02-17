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    17.02.2021 - 00:00 |

    Şeytan Yiğithan’ı bekliyor

    Spor Toto 1. Lig’de cumartesi günü evinde Adanaspor’la karşı karşıya gelecek Altınordu, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği stoper Yiğithan Güveli’den bir türlü faydalanamadı.

    Şeytan Yiğithan’ı bekliyor

    Fenerbahçe altyapısından yetişip dönemin Teknik Direktörü Dick Advocaat tarafından oldukça beğenilen genç oyuncunun yakasını sakatlıklar bir türlü bırakmadı.

    Yiğithan’ın 2017-2018 sezonunda Advocaat’ın çalıştırdığı Hollanda’nın Sparta takımına transfer olacağı sırada arka adalesinde yırtık tespit edildi. Futboldan uzun süre uzak kalan oyuncu Yeni Malatyaspor’a transfer oldu. Ancak orda da umduğunu bulamayan Yiğithan, bu sezon Altınordu’ya imza attı. Büyük umutlarla Altınordu’da yeni bir sayfa açmak isteyen 22 yaşındaki futbolcu 2 kez sakatlandı, 2 defa da koronavirüse yakalandı. Bir türlü toparlanamayan Yiğithan ligde sadece İstanbul maçında 1 dakika görev aldı.

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