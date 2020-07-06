Sındırgı’da mor huzur

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta kurulan lavanta tarlasında 4’üncü hasada birkaç gün kala hareketli anlar yaşandığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Hem ilaç sanayinde hem de turizm bölgelerinde katma değer üreten harika bir bitki. 10 yıl boyunca aynı fidan duruyor ve her yıl biçilerek tekrar ürün veriyor” diye konuştu.

Belediyenin Akpınar Yaşam Merkezi’nde lavanta üretimiyle bağlantılı faaliyetler gerçekleştirildiğini anlatan Yavaş, “Yağcıbedir halısının desenlerini işleyip çeyizlik lavanta keseleri ve esanslar üretiyoruz” dedi.

‘İyi ki geldik’

Kimi doğumgünü, kimi düğün fotoğrası kim de doğayla iç içe bir gün için gelen çok sayıda vatandaş, lavantaların eşsiz güzelliğene hayran kalıyor. Engelli kızını moral bulması için getiren Halime Eren, “İyi ki gelmişiz” dedi.