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    HaberlerEge Haberleri Sındırgı’da mor huzur
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    06.07.2020 - 00:03 |

    Sındırgı’da mor huzur

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi’nce ilçede alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilebilirliğini artırmak ve kıraç arazilerin değerlendirilmesini sağlamak amacıyla dört yıl önce kurulan örnek lavanta tarlası, eşsiz manzarasıyla özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyenler için fotoğraf stüdyosu oldu

    Sındırgı’da mor huzur

    İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta kurulan lavanta tarlasında 4’üncü hasada birkaç gün kala hareketli anlar yaşandığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Hem ilaç sanayinde hem de turizm bölgelerinde katma değer üreten harika bir bitki. 10 yıl boyunca aynı fidan duruyor ve her yıl biçilerek tekrar ürün veriyor” diye konuştu.

    Belediyenin Akpınar Yaşam Merkezi’nde lavanta üretimiyle bağlantılı faaliyetler gerçekleştirildiğini anlatan Yavaş, “Yağcıbedir halısının desenlerini işleyip çeyizlik lavanta keseleri ve esanslar üretiyoruz” dedi.

    ‘İyi ki geldik’

    Kimi doğumgünü, kimi düğün fotoğrası kim de doğayla iç içe bir gün için gelen çok sayıda vatandaş, lavantaların eşsiz güzelliğene hayran kalıyor. Engelli kızını moral bulması için getiren Halime Eren, “İyi ki gelmişiz” dedi.

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
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