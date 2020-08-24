Sıra finalde

BAŞARILI koreograf Akif Örük’ün kurucu başkanı olduğu ve bu yıl 20. kez gerçekleşecek Miss&Mr Model of Turkey ‘de ön eleme heyecanı son buldu. İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen seçmelerde adaylar yarı finale kalmak için jüri karşısına çıktı. Saklıbahçe’de düzenlenen İzmir ön elemesinde; tüm koronavirüs tedbirleri eksiksiz alındı. Jüride, Akif Örük, Milliyet Ege Bölge Temsilcisi Engin Uğur Ağır, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit, Tasarımcı Orhan Zorer, Hüseyin Erbay, Anna Schender, Ufuk Kılıç, Hazal Bayrak, Doğa Ekin Yavuz, Çağla Pekmezci, Selin Ece Bilginer ve Batuhan Sel yer aldı.

‘Sağlıklı yaşam’

Yarışmanın İstanbul ön elemesi ise 16 Ağustos’ta Crowne Plaza İstanbul-Florya’da gerçekleşti. Yarışmanın 17 Eylül’de gerçekleşecek finali yine Crowne Plaza İstanbul-Florya’da düzenlenecek. Teması sağlıklı yaşam olan yarışmanın distekçileri arasında; Crowne Plaza İstanbul-Florya, Altier Academy, GüresGroup, Doğa Sigorta, Türk Kızılay, Airlife, DiClaro, Op. Dr. Bilgehan Aydın, İzmir Saklıbahçe, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi. Gökhan Talay Ayakkabı Tasarım, British Town ve Mistral Carrera yer alıyor.

Gökhan Keser, Ece Begüm Yücetan, Hilal Altınbilek, Şükran Ovalı ve daha birçok ismi türkiyeye kazandıran yarışma yeni yetenekleri Türkiye’ye kazandırmaya Miss&Mr Model of Turkey 2020 ile devam edecek.