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    HaberlerEge Haberleri ‘Sözleşmeyi herkes bilmeli’
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    25.08.2020 - 07:00 |

    ‘Sözleşmeyi herkes bilmeli’

    Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, nikah törenlerinde evlilik cüzdanıyla birlikte İstanbul Sözleşmesi’ni içeren kitapçıkları hediye etmeye başladı.

    ‘Sözleşmeyi herkes bilmeli’

    Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, nikah törenlerinde evlilik cüzdanıyla birlikte İstanbul Sözleşmesi’ni içeren kitapçıkları hediye etmeye başladı. Uluslararası hukuk çerçevesinde, kadınların sahip olduğu hakları içeren, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularını kapsayan sözleşme metninin dağıtılması gelin ve damatların da beğenisini kazandı. Belediye Başkanı Ali Engin, “İstanbul Sözleşmesi, kadınlarımızı her türlü şiddetten korumak için caydırıcı bir nitelik taşıyor. Herkesin bu sözleşmenin içeriğini bilmesi çok önemli” dedi.

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