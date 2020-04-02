Su borusundan yüz siperliği

Şantiye tesislerinde PVC borular ve asetat içerikli kaplama kullanılarak üretimi yapılan siperliklerin montaj işlemleri, kadınların gönüllü katılımıyla Güzeltepe-Şirintepe Semt Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Her gün 300 tane üretilen yüz siperlikleri, belediye personelleri tarafından paketlenerek hijyenik koşullarda hastanelere teslim ediliyor. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Su borusundan yaptığımız siperlikler hem zaman hem de maliyet açısından çok avantaj sağlıyor. Bir siperliğin maliyeti 2 lira oluyor. Bu yöntemle 5-6 kişilik ekiple günde 500 adet üretmemiz mümkün” diye konuştu.