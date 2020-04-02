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    HaberlerEge Haberleri Su borusundan yüz siperliği
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    02.04.2020 - 00:03 |

    Su borusundan yüz siperliği

    Sağlık emekçilerinin ihtiyacına destek sağlamak amacıyla daha önce maske üreten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yeni tip koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip yüz koruyucu siperlik üretimine PVC su borusundan yeni bir yöntemle başladı.

    Su borusundan yüz siperliği

    Şantiye tesislerinde PVC borular ve asetat içerikli kaplama kullanılarak üretimi yapılan siperliklerin montaj işlemleri, kadınların gönüllü katılımıyla Güzeltepe-Şirintepe Semt Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Her gün 300 tane üretilen yüz siperlikleri, belediye personelleri tarafından paketlenerek hijyenik koşullarda hastanelere teslim ediliyor. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Su borusundan yaptığımız siperlikler hem zaman hem de maliyet açısından çok avantaj sağlıyor. Bir siperliğin maliyeti 2 lira oluyor. Bu yöntemle 5-6 kişilik ekiple günde 500 adet üretmemiz mümkün” diye konuştu.

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