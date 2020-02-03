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    03.02.2020 - 00:00 | | İZMİR DHA

    Süper Lig'de sahne Ege derbisinin

    Üst üste Antalyaspor ve Beşiktaş’ı yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Göztepe, bugün çıkış arayan Yukatel Denizlispor’un konuğu olacak. Atatürk Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı, Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek

    Süper Lig'de sahne Ege derbisinin

    Süper Lig’de yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin açılış maçında geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ı 2-1 yenerek moral depolayan Göztepe, ligde çıkış arayan Yukatel Denizlispor’a konuk olacak. Mustafa Öğretmenoğlu’nun yöneteceği karşılaşma Denizli Atatürk Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Ev sahibi yeşil siyahlılarda sakatlıkları süren kaleci Tolgahan, stoper Mustafa ve forvet Sacko maçta forma giyemeyecek. Konuk Göz Göz’de ise tedavileri devam eden stoper Reis ile yeni transfer sol kanat Tripic, Denizli’de sahadaki yerlerini alamayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün ve loca önü 50, kapalı 1. kategori 40, 2. kategori 30, maraton 30, kale arkaları ve misafir tribün 10 lira olarak satışa çıktı.

    Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Göztepe maçını kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını anlatan Özdilek, “İkinci yarıya istediğimiz gibi başlayamadık. Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarında aldığımız yenilgileri telafi edeceğiz. Göztepe çıkışa geçen bir takım. Rakibimize saygımız var ama sahada kazanmak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz” dedi. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut ise, “Denizlispor bizimle oynayacağı maça çıkış gözüyle bakacak. O nedenle kolay bir karşılaşma olmayacak. İyi bir çizgimiz var. Evimize galibiyetle döneceğiz” dedi.

     

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