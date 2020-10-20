Sütunlar büyülüyor

Dış limandan birçok ülkeye ihraç edilerek antik kentin zenginleşmesini sağlayan granit sütunların deniz içindeki kalıntıları günümüze kadar ulaştı. İç liman, kalp şeklindeki pembe gölü, dış liman da, boyları 12 metreye, ağırlıkları 50 tona kadar ulaşan granit sütunlarıyla turizme katkı sunmaya devam ediyor. Her akşam Kuzey Ege Denizi’nden batan güneşin ortaya çıkardığı muhteşem manzarayla bütünleşen granit sütunlar, ziyaretçileri cezbediyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, iç ve dış limanın yalnızca antik kent için değil, aynı zamanda Kuzey Ege için önemli ticaret merkezlerinden olduğuna dikkat çekti. l DHA