THERMAL WELDING İLE BADEMCİK AMELİYATI

Bademcik ameliyatında kullanılan tüm tekniklerin ortak özelliğinin, ameliyat sonrası görülen ağrı ve kanama riski olduğu dile getiren Ünal, “ Thermal Welding ile bademcik ameliyatı klasik yönteme göre çok daha rahat uygulanabilmekte” dedi. Sistemin temel prensibinin, damarsal yapılara termal enerjinin direkt olarak aktarılması yoluyla kanama kontrolünün ve beraberinde dokularda ayrışmanı sağlanmak olduğunu anlatan Ünal, “Ameliyat esnasında önemli ölçüde rahatlık sağlarken ameliyat sonrası akut dönemde kanama riskini önemli ölçüde azaltarak ikinci bir uygulamayı ve bunun getirdiği zorlukları önlemekte.

Ayrıca, ameliyat sonrası dönemde yine çok önemli bir problem olan ve yaklaşık 10 gün kadar süren ağrı şikayeti de önemli ölçüde azalır. Etkin, kolay ve tolere edilebilir bir tonsillektomi tekniği” diye konuştu.

Kronikleşebilir!

Bademcik enfeksiyonlarının kronikleşebildiğini ve bu zeminde akut ataklara neden olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Ünal, “Kronikleşmiş bademcik enfeksiyonu oluşturduğu potansiyel komplikasyonlardan dolayı önemle ele alınmalı. Bunlar arasında romatizmal ateş, kalp kapakçığı hastalıkları, böbrek hastalıkları önem taşıyor. Uyku bozuklukları da solunum problemi oluşturan, apnelerle karakterize dönemler meydana getiren komplikasyonlar” dedi.