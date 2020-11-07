Torbalı, varlığını yine hissettirdi

Torbalı Ticaret Odası’nın (TTO) Bayraklı’daki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında bir TIR malzeme toplandı. 1110 paket makarna, 1 ton patates, 270 adet ayçiçek yağı, bin 100 paket hazır çorba, 420 adet pirinç, 220 paket çay, 220 paket, şeker, 210 paket un, 220 adet salça, 150 kamp sandalyesi, 2 bin adet el dezenfektanı, 300 paket tıbbi maske, 100 battaniye, 50 paket bebek bezi, 500 paket ıslak mendil, 300 paket kişisel bakım ürünü ve 100 kişilik giyim, AFAD koordinasyonunda Bayraklı’ya ulaştı.

‘Her zaman göreve hazırız’

Torbalı iş dünyasının yardım konusunda büyük duyarlılık gösterdiğini ifade eden TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, “İlçemizde korkulan olmadı ama maalesef Bayraklı ve Bornova’da yıkılan binalar oldu. Hemen harekete geçerek AFAD ve Torbalı Kaymakamlığı koordinasyonu ile İzmir’deki kardeşlerimize iletilmek üzere yardım kampanyası başlattık. Torbalı iş âlemi büyük yardımlarda bulundu. Kaymakamımızın çağrısı ile vatandaşımız da kampanyaya destek oldu. Sosyal sorumluluk gerektiren, toplumsal birlik gerektiren tüm konularda her zaman görev aldık, almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Tüm ilçenin büyük destek verdiğini ifade eden Torbalı Kaymakamı Ercan Öter de, “Depremin ilk saatlerinden beri Valiliğimizin koordinasyonu ile seferber olmuş durumdayız. Ticaret Odamız, Elazığ depreminde olduğu gibi yine örnek bir duyarlılık gösterdi. Millet olarak daima birlik içerisindeyiz” dedi.