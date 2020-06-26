Turgutlu hizmetle güzelleşiyor

Turgutlu’da eğitime büyük önem ve destek veren, bu anlayışla göreve geldiği ilk günden itibaren önemli çalışmaları hayata geçiren Belediye Başkanı Çetin Akın, lise ve üniversite öğrencilerine sınava hazırlık süresi boyunca destek olmak için TURBEM’i (Turgutlu Belediyesi Eğitim Destek Kurs Merkezi) kurdu. Alanlarında uzman eğitimciler tarafından konu anlatım ve soru çözümlerinin yapıldığını belirten Başkan Akın, “Hayallerindeki lise ve üniversitelerde eğitim görmek için özveriyle çalışan 398 öğrencimizin hayallerini gerçekleştirme yolunda yardımcı olmak en büyük mutluluğumuzdur” diye konuştu. Geçen sene Turgutlu’da ilk kez hayata geçen, üniversite tercihlerini yapacak öğrencilere yönelik başlatılan Üniversite Tercih Merkezi projesinde ise binden fazla öğrencinin danışmanlık hizmeti aldığını dile getiren Başkan Akın, “Üniversite adaylarına yönelik gerçekleştirdiğimiz projede öğrencilerimizin geleceğine ışık tutmak, üniversite tercihlerinde doğru ve sağlıklı karar almaları adına üniversite tercih uzmanlarımız tarafından danışmanlık hizmeti verildi. İlerleyen süreçte hedeflerimizden bir tanesi de kreş açmak. Eğer bu projemizi de gerçekleştirebilirsek kreşten üniversiteye gidene kadar tüm öğrencilerimizin her anında yanında olacağız. TURBEM’de eğitim desteği alabilecekler ve üniversite tercihlerinde de uzman hocalarımız yardımcı olacak. Böylece hem kreşten üniversiteye kadar uzanan bir bütünlüğü sağlayacağız hem de eğitimdeki eşitsizliğin elimizden geldiğince önüne geçmiş olacağız” dedi.

Sosyal alanlarda ivme

Turgutlu’da yaşayan her yaştan vatandaşın kültür, sanat ve sosyal aktivitelere katılımlarının sağlanması, mevcut olan kurslara yenilerini eklemek ve yelpazeyi genişletmek amacıyla Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi’nin kurulduğunu dile getiren Başkan Akın, “Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezimizde tiyatro, halk oyunları, dans ve Türk müziği, profesyonel makyaj, yağlı boya resim, bilgisayar ve teknik resim kursları, İngilizce, giyim, el sanatları, palet resim, dağcılık, seramik resim başta olmak üzere çok çeşitli kurslarımızı açtık. Bir buçuk sene içinde tiyatro topluluğumuzun 7 farklı oyunu 10 defa izleyicimizle buluştu. Geçen şubat ayında ise tiyatro topluluğumuz tarafından sahnelenen ‘Siyaz Beyaz Ya da Gri Oyun’ isimli oyunumuzda aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştirdik. Elazığ depremi sebebiyle mağdur olan çocuklarımıza ulaştırılmak üzere oyun girişinde izleyicilerimizden atkı, bere, eldiven topladık. Ayrıca kırsal mahallelerimizde yaşayan çocuklarımız gerçekleştirdiğimiz proje ile hayatlarında ilk kez tiyatro ile tanıştı. Yine merkezimizin tiyatro topluluğu tarafından senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı Otogargara oyunu sahnelendi. Tiyatro topluluğumuz aynı zamanda Turgutlu’muzun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını kutlarken 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanımızda ‘Küllerinden Doğan Kasaba’ oyunun bir sahnesini canlandırdı ve oyuncularımızın performansları ayakta alkışlandı” şeklinde konuştu.

Tam 4 bin kitap ulaştırıldı

Turgutlu Belediyesi tarafından çocuk ve gençlere yönelik başlatılan bir diğer önemli projenin “Sen Evde Kal Kitap Sana Gelsin” olduğunu belirten Başkan Akın, söz konusu proje kapsamında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı boyunca okuduğu 4 bin kitap sayısı kadar kitabın Turgutlu’da merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan çocuk ve gençlere ulaştırıldığını söyledi.

El Emeği Halk Pazarı açılıyor

Kadınlara yönelik projelerin de olduğunu ifade eden Başkan Akın, “Kadınlarımızın üretim hayatına katılmaları ve ekonomik olarak güçlenmelerini her zaman destekliyoruz. Bu sebeple kadınlarımızın binbir emekle ürettiği el emeği ürünlerin satışını yapabilecekleri El Emeği Halk Pazarı’nı Ortakpark’ta vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Kısa bir süre sonra açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Spor ve sporcuya yatırımlar

Bir diğer önemli projelerinden biri olan “Sporla Büyüyen Gençlik” projesiyle ilçe tarihinde ilk kez Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol ile Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımları bölgesel ligde kıran kırana yarıştı. Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı ise bu sezonda 2. ligde mücadele edecek. Amatör spor ve sporculara her zaman destek olunacağını aktaran Başkan Akın, “Kadın basketbol ve erkek voleybol takımlarımız Turgutlu’muzun tarihinde ilk kez bölgesel ligde başarıyla yarışarak ilçemizi en güzel şekilde temsil etti. Geleceğimizin teminatı aydınlık yarınlarımız gençlerimize ve sporcularımıza destek ve yatırımlarımız her zaman sürecek” ifadelerini kullandı.

Turgutlu’da tüm milli bayramların eskisi gibi büyük coşku ve neşeyle kutlandığını ifade eden Başkan Akın, “Geçen yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yılına özel 970 metre uzunluğunda ‘Atatürk ve Türk Bayrağı’ korteji düzenledik. Fettah Can konseriyle Zafer Bayramımızı Turgutlu’muza yakışır şekilde kutladık. 23 Nisan Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda şanlı zaferimizi, küllerimizden yeniden doğuşumuzu ilk günkü sevinç ve heyecanla kutluyoruz” dedi.

Geçen yıl uzun bir aradan sonra 30 Ağustos-7 Eylül günleri arasında düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri ise 9 gün sürdü. Turgutlu, birçok sergi, konser, söyleşi, konferans ve etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

Program kapsamında 30 Ağustos-8 Eylül günleri arasında Orta Park ve çevresinde Tanıtım Fuarı, Eski Belediye Binası bahçesinde ise Kitap Tanıtım Günlerini gerçekleştirildi.

Sokaklar yenileniyor

Başkan Akın, göreve geldiği bir buçuk yılı aşkın süredir eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda hayata geçirilen projelerle kentin sorun ve ihtiyaçlarını da çözecek çalışmaların yapıldığını söyledi. Cadde, sokakların adım adım yenilendiğini kaydeden Çetin Başkan Akın, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 1.5 yıl gibi bir sürede 105 bin 207 m2 parke taşı döşeme, 19 bin 200 m2 parke taşı tamiratı, 18 bin 208 m2 bordür döşenmesi, 11 bin 500 m2 asfalt tamiratı ve 4 bin 208 m2 kaldırım betonu yapım çalışmalarını gerçekleştirildiğini aktardı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ise temiz bir Turgutlu için 7/24 saat yorulmadan, titizlikle çalıştıklarını belirten Başkan Akın, “Özellikle pandemi süresi boyunca ilçemizin her noktasında düzenli ve sık aralıklarla dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları sürdürüldü” dedi.

Yine salgın dolayısıyla Turgutlu’daki tüm esnafa maske desteğinde bulunduklarını vurgulayan Başkan Çetin Akın, 3 ayda toplam 500 bin maskenin dağıtıldığını açıkladı, ayrıca 10 bine yakın erzakın ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını ifade etti.

Günde 700 kişiye sıcak yemek

“Göreve geldiğimizde hemşehrilerimden bir ricada bulunarak vatandaşlarımızın tebrik için çiçek yerine Aşevi ve Hayır Merkezimize bağışta bulunması çağrısını yapmıştım. Bu anlamlı çağrı tüm halkımızda karşılık buldu ve merkezimize önemli miktarlarda bağış yapıldı” diyen Başkan Akın, geçtiğimiz sene Kurban Bayramı dolayısıyla “Kurban bağışlarınız ihtiyaç sahiplerine aş olsun” kampanyası ile yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşıldı. Aşevi ve Hayır Merkezi ile günde 700 kişiye sıcak yemek ulaştırıldı” dedi.

Taziye evi yapıldı

Turgutlu’da vatandaşların talepleri doğrultusunda alınan kararla Atatürk Mahallesi’nde daha önce belediyenin sosyal tesisi olarak kullanılan alan ise taziye evine dönüştürüldü. Yapımı tamamlanan taziye evinin kısa sürede hizmete açılacağını belirten Akın, “Turgutlu’ya hizmet etme görevine talip olduğumuz ilk günden itibaren milli ve dini bayramlarımızla birlikte ata sporlarımızı en güzel şekilde ve ilçemize yakışır kutlayacağımızın sözünü verdik ve bu sözümü de Rahvan At Yarışları’nı düzenleyerek gerçekleştirdik. Düzenlemeyi planladığımız Deve Güreşi ve Cirit Yarışması’nı ise salgın dolayısıyla ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Söz konusu bu etkinliklerimizi de en kısa sürede gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

‘Ortak akılla yönetiyoruz’

Başkan Çetin Akın’ın göreve gelmesiyle birlikte Turgutlu Kent Konseyi de 3 yıl aradan sonra yeniden çalışmalarına başladı. Kentin ortak akılla yönetilmesi, kimliği ve vizyonunun korunup geliştirilmesi, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesinin en önemli seçim vaatlerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Akın, Kent Konseyi ve çalışma gruplarının yanı sıra Kadın ve Mahalle Meclisi’nde tüm kesimlerin hiçbir ayrım gözetmeksizin temsil edildiğini söyedi.

Kırsala kiraz alım yerleri

Turgutlu Belediyesi merkez mahallelere yönelik sürdürdüğü hizmetlerle birlikte kırsal mahallelerde de aynı titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Kırsal mahallelerdeki kiraz üreticileri ile tüketicileri bir araya getiren, ayrıca bu mahallelerde yaşayan Turgutlulular’ın çok amaçlı olarak kullandıkları kiraz alım yerleri Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor. Başkan Akın’ın göreve geldiği günden itibaren toplamda 7 adet kiraz alım yerinin yapımı tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

WhatsApp hattı hizmeti hızlandırdı

Teknolojinin getirdiği yeniliklerden de faydalanan Turgutlu Belediyesi, Başkan Akın’ın talimatıyla son yıllarda kullanımı oldukça yaygınlaşan WhatsApp hattını kurarak vatandaşlarla en hızlı ve kolay bir şekilde iletişime geçebiliyor. Böylece gelen sorun ve talepler ile ilgili birim müdürlükleri tarafından en hızlı şekilde çözüme kavuşturuluyor. Başkan Akın, “Hemşehrilerimize belediyemizin hizmetlerinden en hızlı şekilde yararlanacaklarının sözünü vermiştim ve bu sözü de Whatsapp hattımız ile gerçekleştirdim. Gelen talep, şikayet, istek ve öneriler birimlerimizin koordineli bir şekilde çalışmaları sonucunda en hızlı biçimde yerinde getiriliyor, sorunlar çözüme kavuşuyor. Belediyemizle iletişime geçen hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

‘Halkımızdan kopmadık kopmayacağız’

İlçede hizmetlerin artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Akın, “Tüm bu hizmetlerimizi hayata geçirirken halkımızdan hiç kopmadık. Başta Halk günümüz olmak üzere tüm ziyaretlerimizde, nişan, düğün, açılış gibi özel günlerin yanı sıra vatandaşlarımızın en acılı günlerinde, etkinliklerde, çarşı ve pazarlarımızda, caddelerimizde, sokaklarımızda her zaman Turgutlularla buluşuyor, sorunlarını, isteklerini dinliyoruz. Hemşehrilerimiz tarafından bahşedilen bu onurlu görevi halkımızın için, halkımızdan uzaklaşmadan, hep birlikte dayanışma içerisinde uzun yıllar sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.