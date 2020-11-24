Turistik çarşılarda 7/24 yenileme

Kuşadası’nda Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Kahramanlar ve Sağlık caddeleri ile Sabucalı, Öge ve Sevgi sokakların alt ve üstyapıları yenileniyor. Başkan Ömer Günel, “Çarşılar daha düzenli ve estetik olacak” dedi.

Türkmen Mahallesi, Balıkçılar Meydanı ve Kemal Arıkan Caddesi’nin ardından ana arterler üzerinde yer alan, turistik çarşılarda da yenileme çalışmalarına başladı. Kuşadası’nı modern bir turizm kenti haline getirmek amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Kahramanlar ve Sağlık caddeleri ile Sabucalı, Öge ve Sevgi sokakların alt ve üstyapıları bütünüyle yenilenerek peyzaj ve cephe düzenlemeleri yapılacak.

Zemin sökümü, tesviye ve hafriyat çalışmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, içme suyu hattı döşeme çalışmalarına, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı.

‘Işıl ışıl bir çevre’

İlgili kurumlar tarafından elektrik, telefon ve internet hatlarının da yenileneceği çalışmalar, Öge Sokak, Sevgi Sokak ve Kahramanlar Caddesi ile sürecek. Alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda Kuşadası Belediyesi tarafından 25 bin 513 metrekarelik doğal taş döşemesi ve 3 bin 700 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Son olarak ise aydınlatma sistemleri yenilenecek, işletmelerin cephe ve tabela düzenlemeleri birbiriyle uyumlu hale getirilecek.

Başkan Ömer Günel, turistik çarşıları modern ve ışıl ışıl bir görünüme kavuşturacaklarını belirtti. Bu bölgelerde uzun yıllar alt ve üstyapı sorunu yaşanmayacağını belirten Günel, “Çarşılarımıza düzen, disiplin, estetik ve kalite getirecek olan yenileme çalışmalarımız, esnafımıza da önemli bir katma değer sağlayacaktır” dedi.