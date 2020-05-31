Turizm cennetleri sezonuna hazır...

Kuşadası 5 yeni bayrağın daha sahibi oldu. Çeşme’de de 14 plaj ve 1 marina Mavi Bayrak’la sezona giriyor. Kilometrelerce uzunluktaki plajlarıyla ulusal ve uluslararası alanda büyük bir üne sahip olan Kuşadası’nda 21 olan Mavi Bayrak sayısı 26’ya yükseldi. Bu yıl Kuşadası’nda 3’ü Aydın Büyükşehir Belediyesi, 3’ü de Kuşadası Belediyesi tarafından işletilmekte olan 25 plaj ve 1 marinada Mavi Bayrak dalgalanacak.



Güvenli kent



Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin turistik faaliyetleri olumsuz etkilediği bir süreçte Kuşadası’nın Mavi Bayrak sayısının artmış olmasının son derece memnuniyet verici olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Uluslararası alanda destinasyon belirleme sürecinin en önemli ölçütlerinden olan Mavi Bayrak denizlerimizin, plajlarımızın temizliği ve güvenliği anlamına gelmektedir. Bu nedenle de çok büyük bir önem taşımaktadır. Geçtiğimiz yıl 21 olan Mavi Bayrak sayımızı 26’ya yükseltmiş olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu sayıyı korumak ve daha da artırmak en büyük sorumluluklarımızdan” dedi.



Önlemler alındı



Çeşme’deki oteller ve turistik tesislerde de hazırlıklar son aşamaya geldi. Mavi Bayraklı plaj sayısı 14 oldu, bir marina da bayrağa layık görüldü. Çeşme Belediyesi’nce işletilen Ilıca Halk Plajı’nın yanısıra, Dilaila Beach Club, Boyalık Beach Hotel&SPA, Radisson Blu Resort&SPA Hotel Zigana Resort Alaçatı, Design Plus Seya Beach Alaçatı, Alaçatı Beach Resort&SPA, Paparazzi Beach Club, Sheraton Çeşme Hotel, Ilıca Hotel, Babaylon Otel, Grand Ontur Hotel Çeşme, Altınyunus Otel ve The Nowness Otel ile Setur Çeşme Marina Mavi Bayrak ile hizmet verecek. Belediye Başkanı Ekrem Oran, plajlarda hijyen ve sosyal mesafe önlemleri alındığını belirtti.



İşletmeciler heyecanlı

MUĞLA’NIN Marmaris ilçesinde, restoran ve kafe işletmecileri, koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni düzenleme genelgesi tebliğ edilmeden açılış için hazırlık yapmaya başladı. Tek kullanımlık baharatlıklar sipariş edildi, tek kullanımlık masa örtüleri alındı. Restoran girişine ve içine dezenfektan konuldu. Sahil yolundaki restoranlarda, yol ile müşterilerin oturduğu alanları ayırmak için beton blok ve cam pencere yaptırılmaya başlandı. Yat limanı ve Ketenci kavşağı sahilinde bulunan, daha çok Türk müşterilere hizmet verilen restoranlarda düzenlemeler devam ediyor.