BİST105.5200.15EURO7.570.41USD6.810.03ALTIN379.600.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Turizm cennetleri sezonuna hazır...
    ABONE OL
    31.05.2020 - 00:05 |

    Turizm cennetleri sezonuna hazır...

    2020 yılında Mavi Bayrak almaya hak kazanan plaj ve marinalar açıklandı.

    Turizm cennetleri sezonuna hazır...

    Kuşadası 5 yeni bayrağın daha sahibi oldu. Çeşme’de de 14 plaj ve 1 marina Mavi Bayrak’la sezona giriyor. Kilometrelerce uzunluktaki plajlarıyla ulusal ve uluslararası alanda büyük bir üne sahip olan Kuşadası’nda 21 olan Mavi Bayrak sayısı 26’ya yükseldi. Bu yıl Kuşadası’nda 3’ü Aydın Büyükşehir Belediyesi, 3’ü de Kuşadası Belediyesi tarafından işletilmekte olan 25 plaj ve 1 marinada Mavi Bayrak dalgalanacak.

    Güvenli kent

    Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin turistik faaliyetleri olumsuz etkilediği bir süreçte Kuşadası’nın Mavi Bayrak sayısının artmış olmasının son derece memnuniyet verici olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Uluslararası alanda destinasyon belirleme sürecinin en önemli ölçütlerinden olan Mavi Bayrak denizlerimizin, plajlarımızın temizliği ve güvenliği anlamına gelmektedir. Bu nedenle de çok büyük bir önem taşımaktadır. Geçtiğimiz yıl 21 olan Mavi Bayrak sayımızı 26’ya yükseltmiş olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu sayıyı korumak ve daha da artırmak en büyük sorumluluklarımızdan” dedi.

    Önlemler alındı

    Çeşme’deki oteller ve turistik tesislerde de hazırlıklar son aşamaya geldi. Mavi Bayraklı plaj sayısı 14 oldu, bir marina da bayrağa layık görüldü. Çeşme Belediyesi’nce işletilen Ilıca Halk Plajı’nın yanısıra, Dilaila Beach Club, Boyalık Beach Hotel&SPA, Radisson Blu Resort&SPA Hotel Zigana Resort Alaçatı, Design Plus Seya Beach Alaçatı, Alaçatı Beach Resort&SPA, Paparazzi Beach Club, Sheraton Çeşme Hotel, Ilıca Hotel, Babaylon Otel, Grand Ontur Hotel Çeşme, Altınyunus Otel ve The Nowness Otel ile Setur Çeşme Marina Mavi Bayrak ile hizmet verecek. Belediye Başkanı Ekrem Oran, plajlarda hijyen ve sosyal mesafe önlemleri alındığını belirtti.

    İşletmeciler heyecanlı

    MUĞLA’NIN Marmaris ilçesinde, restoran ve kafe işletmecileri, koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni düzenleme genelgesi tebliğ edilmeden açılış için hazırlık yapmaya başladı. Tek kullanımlık baharatlıklar sipariş edildi, tek kullanımlık masa örtüleri alındı. Restoran girişine ve içine dezenfektan konuldu. Sahil yolundaki restoranlarda, yol ile müşterilerin oturduğu alanları ayırmak için beton blok ve cam pencere yaptırılmaya başlandı. Yat limanı ve Ketenci kavşağı sahilinde bulunan, daha çok Türk müşterilere hizmet verilen restoranlarda düzenlemeler devam ediyor. 

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kim olduğu bilinmiyor! Yaptıkları şoke etti: Direğe tırmanıp...

    Kim olduğu bilinmiyor! Yaptıkları şoke etti: Direğe tırmanıp...

    Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

    Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

    65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

    65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

    Korkunç olay! Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

    Korkunç olay! Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

    Sıradaki Haber