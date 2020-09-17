Turizmdeki sıkıntı kabul edilemez!

İzmir’de bir dizi temasta bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelen Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, yüksek potansiyeline rağmen kentin turizm pastasından hak ettiği payı alamadığını dile getirdi.

Sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bir rapor sunduğunu belirten Tercan, “İzmir’in sektördeki durumu kabul edilemez. 2000’lerin başında İzmir, ülkenin turizm pastasından yüzde 10 oranında pay alıyordu, şimdi yüzde 4’lere kadar geriledi. Bu konuda hazırladığımız çalışmaları yerel yönetimlerimiz başta olmak üzere kent yöneticileri, turizm sektörünün ileri gelenleri, kentimize ziyarete gelen bakanlarımıza aktardık. Şentop raporumuzla oldukça ilgilendi. Kendisini Ankara’da da ziyaret etmeyi planlıyoruz. Yerelde çözemediğimiz sorunlara Başkent’te çözüm bulacağız” diye konuştu.

İzmir’in harika denizi yanında inanç ve kültür turizminde de çok önemli değerlere sahip olduğunu sözlerine ekleyen Tercan, “Bergama ve Efes gibi UNESCO listesine girmiş iki ilçeye sahibiz. Claros Kehanet Merkezi turizm ülkelerinin arayıp da bulamadığı bir nimet. Ayrıca İzmir’in; yaşam tarzı, Ege Mutfağı, Kordon, fuar, Kadifekale, asansör gibi günlük yaşamın parçası olan, bize normal gelen noktaları da fark edilmeyen turizm değerleri” dedi.