Türkerler’in yatırımları Ege’yi şahlandırıyor

Gayrimenkul, enerji ve sağlık yatırımlarıyla öne çıkan Türkerler Holding, İzmir’in kalbi Alsancak limanının karşısında, körfeze hakim bölgede yer alan Mahall Bomonti İzmir projesi ile şehre yeni bir soluk katmaya hazırlanıyor. Sektörde 25. yılını dolduran Türkerler İnşaat’ın projesi; sağlık ve eğitim merkezlerine yakınlığının yanısıra ulaşım ağlarına bağlantılarıyla da dikkat çekiyor.

Farklı sektörlerde projeler

Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak farklı sektörlerde çalışmalar gerçekleştiren Türkerler Holding, 2.4 milyar dolar net varlık değeri ve 6 milyar dolar yatırım bedeliyle 15 bin kişiye istihdam sağlıyor. 1993 yılından bu yana, gayrimenkul geliştirme projeleri başta olmak üzere taahhüt ve su arıtma-dağıtım alanlarında faaliyet gösterdiklerini belirten Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “İstanbul, Ankara ve İzmir’de fark yaratacak karma projeleri hayata geçiriyoruz. Ayrıca sağlık sektöründe Ankara Etlik, Kocaeli ve İzmir Bayraklı şehir şastaneleri projeleriyle toplam 2.4 milyar euro yatırım yapıyoruz” dedi.

Ege Bölgesi’ndeki projelerle isimlerini çok daha geniş kitlelere duyurduklarını ifade eden Türker, “Türkerler Holding tarafından hayata geçirilen Bayraklı-İzmir Şehir Hastanesi 1,1 milyar euro yatırım bedeli ile 611 bin metrekare kapalı alana sahip entegre sağlık kampüsü, 2 bin 60 yatak kapasitesiyle de Türkiye’nin en büyük 3’üncü Hastanesi olma özelliği taşıyor. Yatırım tutarı 1 milyar doları aşan, YEKA Rüzgar Enerjisi Projesi’ni de hayata geçiriyoruz. Bir kısmı Ege Bölgesi’nde olması planlanan Türkiye’nin beş ilinde toplamda 1000 megavatlık rüzgâr enerjisi santralini kapsıyor. İzmir Tire’de yer alan rüzgar enerjisi santralimiz ve Manisa Alaşehir’deki jeotermal enerji santrali de bölgeye güç katıyor” diye konuştu.