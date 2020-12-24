Üçüncü kez durdurma kararı çıktı

Başkan Mustafa İnce, “GÜLDER ve vatandaşlarımızın 1/1000 ve 1/5000’lik plan ile ilgili açmış olduğu davalarda mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştı. GÜLDER ve vatandaşlarımızla birlikte açılan davalarla 3’ünci zaferimizi kazanmış olduk. Doğaya zarar verecek bu girişimden artık dönüleceğini umuyoruz” dedi.