24.12.2020 - 00:02 |
Üçüncü kez durdurma kararı çıktı
Güzelbahçe Yelki Mahallesi’nde tarım alanına yapılmak istenen go-kart pisti projesine karşı Güzelbahçe Belediyesi’nin açmış olduğu davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı.
Başkan Mustafa İnce, “GÜLDER ve vatandaşlarımızın 1/1000 ve 1/5000’lik plan ile ilgili açmış olduğu davalarda mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştı. GÜLDER ve vatandaşlarımızla birlikte açılan davalarla 3’ünci zaferimizi kazanmış olduk. Doğaya zarar verecek bu girişimden artık dönüleceğini umuyoruz” dedi.