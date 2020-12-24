BİST1.4180.90EURO9.32-0.10USD7.640.02ALTIN459.710.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Üçüncü kez durdurma kararı çıktı
    ABONE OL
    24.12.2020 - 00:02 |

    Üçüncü kez durdurma kararı çıktı

    Güzelbahçe Yelki Mahallesi’nde tarım alanına yapılmak istenen go-kart pisti projesine karşı Güzelbahçe Belediyesi’nin açmış olduğu davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı.

    Üçüncü kez durdurma kararı çıktı

    Başkan Mustafa İnce, “GÜLDER ve vatandaşlarımızın 1/1000 ve 1/5000’lik plan ile ilgili açmış olduğu davalarda mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştı. GÜLDER ve vatandaşlarımızla birlikte açılan davalarla 3’ünci zaferimizi kazanmış olduk. Doğaya zarar verecek bu girişimden artık dönüleceğini umuyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

    Son dakika... Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

    Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

    Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

    4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

    4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

    Deprem mi oldu? 24 Aralık nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, AFAD - Kandilli deprem son dakika

    Deprem mi oldu? 24 Aralık nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, AFAD - Kandilli deprem son dakika

    Sıradaki Haber