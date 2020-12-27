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    HaberlerEge Haberleri Ula’da Türkler, görevde
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    27.12.2020 - 00:01 |

    Ula’da Türkler, görevde

    Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya’nın vefatının ardından yapılan seçimi, AK Partili Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Özay Türkler kazandı.

    Ula’da Türkler, görevde

    Gönüllerin Akkaya’nın yaşamasını ve görevine layıkıyla devam etmesini istediğini aktaran Türkler, “Cumhur İttifakı arkadaşlarıma beni bu göreve layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. İsmail başkanın yolu yolumuz, sözü de sözümüzdür” dedi. AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan da Türkler’i tebrik etti.

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