Ula’da Türkler, görevde

Gönüllerin Akkaya’nın yaşamasını ve görevine layıkıyla devam etmesini istediğini aktaran Türkler, “Cumhur İttifakı arkadaşlarıma beni bu göreve layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. İsmail başkanın yolu yolumuz, sözü de sözümüzdür” dedi. AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan da Türkler’i tebrik etti.