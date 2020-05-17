17.05.2020 - 00:01 |
‘Ülkenin kaderini yeniden yazdı...’
Turgutlu Belediyesi’nin sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan çocuk ve gençlere yönelik hayata geçirdiği “Sen Evde Kal Kitap Sana Gelsin” projesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel bir çalışmayla kutlandı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı tişörtleri giydi, milli mücadele dönemini anlatan Mustafa Kemal Atatürk’ü konu alan kitaplarla birlikte Atatürk tarafından kaleme alınan Nutuk’u çocuk ve gençlerle buluşturdu.
Belediye Başkanı Çetin Akın, “Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs’ta Samsun’a ilk adımı attığında işgal altındaki bir ülkenin, milletin kaderinin değişeceğini biliyordu” diye konuştu.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.