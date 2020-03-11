Ülkü Park’ta Kış Kupası fırtınası

Büyük çekişmeye sahne olan, 5 ayrı kategoride 25 sporcunun katılımıyla koşulan Kış Kupası 2. Ayak’taki ikişer yarış sonunda; Super Production’da Ozan Süzgün, Super Grup’ta Murat Engin birinciliklerini son yarışlar öncesi ilan ettiler. Maxi Grup’ta iki yarışı da Mustafa Deniz Ayvaz kazanırken, Volkicar’da 1. Yarışı Soner Kara, 2. Yarışı Metin Çalışkan zirvede tamamladı. Sporcuların ödüllerini, Ülkü Motorsporları Kulübü Başkanı Ümit Ülkü takdim etti.