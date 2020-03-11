11.03.2020 - 00:00 |
Ülkü Park’ta Kış Kupası fırtınası
2020 Kış Kupası 2. Ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından, 07-08 Mart tarihlerinde Ülkü Park Yarış Pisti’nde düzenlendi.
Büyük çekişmeye sahne olan, 5 ayrı kategoride 25 sporcunun katılımıyla koşulan Kış Kupası 2. Ayak’taki ikişer yarış sonunda; Super Production’da Ozan Süzgün, Super Grup’ta Murat Engin birinciliklerini son yarışlar öncesi ilan ettiler. Maxi Grup’ta iki yarışı da Mustafa Deniz Ayvaz kazanırken, Volkicar’da 1. Yarışı Soner Kara, 2. Yarışı Metin Çalışkan zirvede tamamladı. Sporcuların ödüllerini, Ülkü Motorsporları Kulübü Başkanı Ümit Ülkü takdim etti.
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Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.