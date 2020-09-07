BİST1.0860.93EURO8.79-0.23USD7.43-0.02ALTIN462.570.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ünlü tenorden Ertaş türküsü
    ABONE OL
    07.09.2020 - 00:02 |

    Ünlü tenorden Ertaş türküsü

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir ile Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Caz Derneği’nce düzenlenen 4. Bodrum Caz Festivali kapsamında, besteci ve piyanist Anjelika Akbar ile opera sanatçısı tenor Hakan Aysev sahne aldı.

    Ünlü tenorden Ertaş türküsü

    Eski bakanlardan İmren Aykut’un da izleyenler arasında yer aldığı konserin öncesinde koranivirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçüldü, izleyiciler sosyal mesafe kurallarına göre yerine aldı. İki bölümden oluşan konserde Akbar ile Aysevi Mutlu Aşk Şarkıları adını verdikleri projede dünya klasiklerinden eserleri seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde Neşat Ertaş’ın Neredesin Sen adlı türküsünü seslendiren Aysev, büyük beğeni topladı. Kızı Esen Can (9) ile arkadaşı Evayı (5) sahneye çağıran ünlü tenor, Özdemir Erdoğan’ın unutulmaz şarkıları arasında yer alan ‘Bana Ellerini Ver’ isimli eseri birlikte söyledi, dans etti. l DHA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Eylül Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

    Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Eylül Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

    Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

    Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

    Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

    Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

    Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan telef oldu

    Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan telef oldu

    Sıradaki Haber