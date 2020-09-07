Ünlü tenorden Ertaş türküsü

Eski bakanlardan İmren Aykut’un da izleyenler arasında yer aldığı konserin öncesinde koranivirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçüldü, izleyiciler sosyal mesafe kurallarına göre yerine aldı. İki bölümden oluşan konserde Akbar ile Aysevi Mutlu Aşk Şarkıları adını verdikleri projede dünya klasiklerinden eserleri seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde Neşat Ertaş’ın Neredesin Sen adlı türküsünü seslendiren Aysev, büyük beğeni topladı. Kızı Esen Can (9) ile arkadaşı Evayı (5) sahneye çağıran ünlü tenor, Özdemir Erdoğan’ın unutulmaz şarkıları arasında yer alan ‘Bana Ellerini Ver’ isimli eseri birlikte söyledi, dans etti. l DHA