Uşak Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ konulu bir panel düzenledi.

Moderatörlüğünü Yazar Ali Bektaş’ın yaptığı panelde, 24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni/Yazar Can Kemal Özer yer aldı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, 15 Temmuz darbe girişiminin önemli sınavlardan biri olduğunu belirtti, “Bu akşam, hain darbe girişimine karşı gösterilen onurlu duruşu anmak, milletimizin demokrasi mücadelesini bir kez daha saygı ve gururla hatırlamak amacıyla bir aradayız. Şehitlerimizi sonsuza dek unutmayacağız” dedi.