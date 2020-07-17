17.07.2020 - 00:03 |
‘Unutmayacağız’
Uşak Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ konulu bir panel düzenledi.
Moderatörlüğünü Yazar Ali Bektaş’ın yaptığı panelde, 24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni/Yazar Can Kemal Özer yer aldı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, 15 Temmuz darbe girişiminin önemli sınavlardan biri olduğunu belirtti, “Bu akşam, hain darbe girişimine karşı gösterilen onurlu duruşu anmak, milletimizin demokrasi mücadelesini bir kez daha saygı ve gururla hatırlamak amacıyla bir aradayız. Şehitlerimizi sonsuza dek unutmayacağız” dedi.
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.