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    22.02.2021 - 00:04 |

    Üreticiden tüketiciye

    Ödemiş Belediyesi’nin tanzim satış yeri projesi için inşaat çalışmaları sürüyor. Eski otogarda oluşturulacak 330 metrekarelik satış yerindeki son durumu inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Üreticiden tüketiciye modeliyle hizmet verecek.

    Üreticiden tüketiciye

    İlçemizde yetişen ürünler Büyükşehir belediyeleri aracılığıyla geniş bir pazara ulaşacak. Üreticimizin ürününün tarlada kalmayıp büyük kentlere ulaşmasını sağlayacak” dedi.

    Yerli üreticinin desteklenmesi, emeğinin karşılığını alması için çalıştıklarını dile getiren Eriş, “Çiftçinin ve tüketicinin haklarını koruyan ve ekolojik gıdaya erişimi hedeflediğimiz projemiz, ürünlerimize değer katacak” ifadelerini kullandı.

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