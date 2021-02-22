Üreticiden tüketiciye

İlçemizde yetişen ürünler Büyükşehir belediyeleri aracılığıyla geniş bir pazara ulaşacak. Üreticimizin ürününün tarlada kalmayıp büyük kentlere ulaşmasını sağlayacak” dedi.

Yerli üreticinin desteklenmesi, emeğinin karşılığını alması için çalıştıklarını dile getiren Eriş, “Çiftçinin ve tüketicinin haklarını koruyan ve ekolojik gıdaya erişimi hedeflediğimiz projemiz, ürünlerimize değer katacak” ifadelerini kullandı.