Uşak'ta raketler zafer için kalkıyor

Sporun her alanda gelişimi ve hayatın bir parçası haline getirilmesi adına önemli çalışmalara imza atan Uşak Belediyesi, geleneksel hale getirilen Zafer Haftası’na özel düzenlenen tenis turnuvasını bu yıl başlattı. Huzurpark Spor Kompleksi’nde Belediye Başkan Vekili Zeynep Ceylaner’in çektiği kuralar sonucunda eşleşmeler belirlendi. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva, 18 yaş üstü yeni başlayan bayan ve erkek, 18 yaş üstü mastır bayan ve erkek ile 14-18 yaş arası mastır bayan-erkek olmak üzere 5 farklı kategoride düzenlenecek.



‘Centilmence geçsin’

Toplamda 83 sporcunun katılım sağladığı ve elemeli olarak sürecek olan Zafer Turnuvası, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sonuçlanacak. Turnuva sonucundaysa 1. ve 2. olan sporculara kupa takdim edilirken, müsabakalara katılım sağlayan tüm sporculara Uşak Belediyesi tarafından hatıra ödülleri verilecek. Açılış programına katılan Uşak Belediye Başkan Vekili Zeynep Ceylaner, “Zafer Tenis Turnuvası’nı ilk servisi atarak başlattık. Turnuvamıza 83 sporcumuz katıldı. Birçok zaferlerin kazanıldığı bu aya özel gerçekleştirilen turnuvamızın final maçını 30 Ağustos’ta yapacağız. Katılımcılarımızın hepsine ilgilerinden dolayı belediyemiz adına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi. Ceylaner, centilmen bir mücadele olması temennisinde bulundu.