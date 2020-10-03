Valilerden sahada kovid-19 denetimi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Karşıyaka’yı ziyaret etti, önce Kaymakam Ali Rıza Çalışır ardından Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Ardından pandemi ile mücadele kapsamında Vilayetler Evi durağından tramvaya binen Vali Köşger, hat üzerinde yolculuk yapan vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu, “Sokağa çıkma yasağı geldiğimiz süreçte artık düşünülmüyor” diye konuştu. Vali Köşger, Mavişehir Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen denizsel alanı temizleme etkinliği ile Hayvancılığın Geliştirilme Projesi kapsamında gerçekleştirilen koç dağıtım törenine de katıldı.

Uyanlara teşekkür

Muğla Valisi Orhan Tavlı, otobüs terminalindeki denetimlere katıldı, esnaf ve vatandaşa alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. İl genelinde denetimlerin devam edeceğini belirten Vali Tavlı, “Ekiplerimizle sahadayız. Alınan tedbirlere ve kurallara uyan esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Uymayanlar hakkında, idari para cezası başta olmak üzere, gerekli idari ve adli yaptırımların uygulanacak” diye açıkladı.

Otobüslerde HES koduna dikkat!

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, otobüs terminalinde HES kodu ile birlikte maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu.

Vali Atik ve Başkan Zolan, vatandaşlara maske de hediye etti, ulaşım firmalarında zorunlu olan HES kodu sorgulamasını ihmal etmemelerini istedi. Otobüslerde yolculara yönelik HES kodu denetimi de yapan Vali Atik ve Başkan Zolan, salgınla mücadelede bunun öneminden bahsetti.

Çan’da incelemeler

ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, incelemelerde bulunmak üzere gittiği Çan’da Başkan Bülent Özü makamında ziyaret etti. Vali Aktaş ve Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal’ı belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Öz, “İlçemiz genelinde yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunduk” dedi. Vali Aktaş ardından pazar yeri ziyareti de gerçekleştirdi.