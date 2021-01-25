Varis, estetik bir sorun değil

Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen varislerin ayak sağlığı açısından önemli bir hastalık olduğunu belirten Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Engin Tulukoğlu, “Ayağın iç kısmında bulunan derin ven adı verilen toplardamarlardan başlayarak oluşan venöz yetmezlikten deri yüzeyinde görülen örümcek ağı şeklinde tabir edilen damarlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu nedenle bacaktaki bu oluşumlar iyi tespit edilmeli, dopler ultrasound tetkiki ile bacağın toplardamar haritası çıkarılmalı” dedi.

Varis oluşumunun nedenleri hakkında bilgiler veren Op. Dr. Tulukoğlu, “Uzun süreli ayakta durmak, şişmanlık, uzun süre oturarak çalışmak, gebelik, doğum kontrol ilaçları ve menapoz döneminde kullanılan hormon replasman hapları, kalıtım, bacakları sıkan dar kıyafetler giymek ve yüksek topuklu ayakkabılar kullanmak başlıca nedenler arasındadır” dedi. Hastaların kliniklere bacaklarda dolgunluk ve ağırlık hissiyle geldiğini belirten Tulukoğlu, tedavi yöntemlerini de anlattı.

Varisin sadece estetik bir sorun olmadığını kaydeden Op. Dr. Tulukoğlu, “Klasik tedavi cerrahi tedavidir. Bunun dışında ameliyatsız varis tedavileri de bulunmakta. Lazer, yapıştırma, radyofrekans, köpük skleroterapi. Önemli olan hangi hastaya hangi tedavi uygulanacağının iyi tespit edilmesi. Bunun içinde en doğru yol gösterici venöz dopler ultrasound. Günümüzde klasik varis cerrahisi tedavisi yerini yeni gelişen damar içinden uygulanan varis operasyonlarına bıraktı. Bu işlemlerde toplardamar kaçağına neden olan damar içine bir iğneyle girilir. İğnenin içinden damar tedavi edilir. Herhangi bir cerrahi kesi olmaz” diye konuştu.

Sıkı giysiler tercih etmeyin

Alınacak tedbirleri de sıralayan Tulukoğlu, şunları söyledi: “Mümkün olduğunca bacaklarınızı kalp seviyesinde yukarı kaldırarak dinlendirin. Varis çorabı kullanın. Uzun süreli ayakta durmayın, sabit oturmayın. Çok sıkı giysiler ve yüksek topuklu ayakkabılar tercih etmeyin. Varisler sıcakta daha da gelişir. Çok sıcak banyolardan ve uzun süreli güneşlenmekten kaçının. Düzenli spor yapmak önemli.”