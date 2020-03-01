BİST105.994-4,01EURO6,880,92USD6,230,52ALTIN317,06-2,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Vatandaş, kendisi üretmeyi öğrenecek
    ABONE OL
    01.03.2020 - 00:02 |

    Vatandaş, kendisi üretmeyi öğrenecek

    İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin de paydaşı olduğu Avrupa Birliği (AB) projesiyle Türkiye’den yaklaşık 80 bin tüketiciye elektriğin verimli kullanımı eğitimi verilecek.

    Vatandaş, kendisi üretmeyi öğrenecek

    Rüzgar ve güneş enerjisi alanında yatırım potansiyeli bulunan abonelere bu konudaki yatırımlarında destek olunacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Yüksek Lisans Program Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, “Projeyle Almanya, İspanya ve Türkiye’den toplam 15 bin hanenin içinde bulunduğu 200 farklı küçük ve orta çapta yenilenebilir enerji tesisi kurulmasını hedefliyoruz” dedi. 

    Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
    daha fazla video için
    29 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında öne çıkan gelişmeler
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    70 bin TL'lik ses sistemini çaldılar! Polis kıskıvrak yakaladı

    70 bin TL'lik ses sistemini çaldılar! Polis kıskıvrak yakaladı

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Sıradaki Haber