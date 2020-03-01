01.03.2020 - 00:02 |
Vatandaş, kendisi üretmeyi öğrenecek
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin de paydaşı olduğu Avrupa Birliği (AB) projesiyle Türkiye’den yaklaşık 80 bin tüketiciye elektriğin verimli kullanımı eğitimi verilecek.
Rüzgar ve güneş enerjisi alanında yatırım potansiyeli bulunan abonelere bu konudaki yatırımlarında destek olunacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Yüksek Lisans Program Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, “Projeyle Almanya, İspanya ve Türkiye’den toplam 15 bin hanenin içinde bulunduğu 200 farklı küçük ve orta çapta yenilenebilir enerji tesisi kurulmasını hedefliyoruz” dedi.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.