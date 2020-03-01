Vatandaş, kendisi üretmeyi öğrenecek

Rüzgar ve güneş enerjisi alanında yatırım potansiyeli bulunan abonelere bu konudaki yatırımlarında destek olunacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Yüksek Lisans Program Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, “Projeyle Almanya, İspanya ve Türkiye’den toplam 15 bin hanenin içinde bulunduğu 200 farklı küçük ve orta çapta yenilenebilir enerji tesisi kurulmasını hedefliyoruz” dedi.